Вечно первый: главные факты о легенде "Динамо" Шовковском

"Эй, вратарь, готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот, ты представь, что за тобою полоса пограничная идет…" Это слова песни из известного фильма "Вратарь".

В прошлом я сам был вратарем молодежной команды киевского "Динамо", которая в августе 1960 года, обыграв в Мичуринске в решающем матче московский "Спартак" (3:1), стала чемпионом СССР.

Став спортивным журналистом, всегда с особым вниманием наблюдал за динамовскими голкиперами разных поколений. А это были Олег Макаров, Евгений Лемешко, Виктор Банников, Евгений Рудаков, Виктор Чанов, Михаил Михайлов, сейчас Денис Бойко и Георгий Бущан… Многие годы особое удовольствие получал от того, как свою "крепость" (7,32 м на 2,44 м) защищал в "Динамо" и сборной Украины коренной киевлянин Александр Шовковский.

Ныне СаШо, как любя величают его болельщики, работает в национальной сборной в штабе Андрея Шевченко, с которым вместе не один год выбегал на зеленый газон многих городов и стран.

Уверен, большинство читателей "Обозревателя" знают о Шовковском все, ну или почти все. Но не могу отказать себе в удовольствии и напомнить о его феноменальных достижениях в "рамке".

В ворота со слезами на глазах

Футбол его увлек в 7 лет. Поначалу играл в нападении оболонской команды "Чайка", а уже через год пришел в ДЮСШ "Динамо" (Киев). По настоянию тренера Анатолия Крощенко, сопротивляясь, а доходило порой до слез, занял место в воротах. Чтобы стать со временем вратарем, как говорится, от Бога.

Рекорды, которые принадлежат Александру, возьму на себя смелость утверждать, вряд ли кто-то со временем улучшит. Судите сами. 6 марта 1994 года Шовковский дебютировал в высшей лиге Украины в возрасте 19 лет 63 дня, в том же сезоне став чемпионом страны. В чемпионатах Украины с 1994-го по 2016-й Шовковский провел 426 матчей, сыграв заключительный 18 сентября 2016-го с "Шахтером" в возрасте 41 года 259 дней. В коллекции СаШо 14 наград чемпиона Украины. 24 сезона отыграл он за "Динамо", 636 поединков в его активе в официальных турнирах.

Рекорды СаШо

143 матча голкипер провел в воротах "Динамо" в еврокубках (в том числе 109 в Лиге чемпионов с учетом поединков квалификации) – рекордный показатель для клуба. 11 раз Шовковский совершал круг почета с Кубком Украины, шесть раз выигрывал Суперкубок страны.

В ноябре 1994 года сыграл свой первый матч за сборную Украины. Наши победили команду Эстонии – 3:0. В итоге провел 46 (из 92-х проведенных – ровно половина!) "сухих" матчей в главной команде страны. 726 минут подряд не пропускал мячей в ворота сборной (с 9 октября 2004-го по 3 сентября 2005-го), а всего отыграл за национальную команду 7177 минут. Также 12 раз выводил сборную с капитанской повязкой.

Семь отборочных турниров, с 1996-го по 2008-й, провел Шовковский в составе сборной Украины. Наиболее успешным был ЧМ-2006 в Германии. Александр сохранил свои ворота "сухими" в серии послематчевых пенальти против Швейцарии за выход в четвертьфинал – этого ранее на чемпионатах мира не удавалось никому.

А еще динамовский голкипер полуфиналист Лиги чемпионов (1999) и Кубка УЕФА (2009). Заслуженный мастер спорта Украины, кавалер Ордена "За заслуги III степени", кавалер Ордена "За мужество III степени".

Могу продолжать еще и еще, но, думаю, вполне и сказанного достаточно, чтобы по достоинству оценить Шовковского. Спасибо тебе, Александр, за твою многолетнюю блестящую игру в воротах "Динамо" и сборной Украины, за то, что ты манил нас на трибуны стадионов и заставлял частенько скандировать "Вечно первый Саша Шовковский" или просто "Са-Шо".

По итогам отборочного турнира Евро-2020 Украина заняла первое место и напрямую забронировала себе место в финальном турнире. Но теперь Александр будет не защищать ворота нашей сборной, а сидеть на тренерской лавочке. Удачи тебе, СаШо, и нашей главной команде, в которой ты уже много-много лет.