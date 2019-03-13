"Вдруг стало плохо": защитник "Динамо" пожаловался на здоровье

Футболист киевского "Динамо" Тамаш Кадар плохо чувствовал себя во время тренировочного лагеря клуба в испанской Марбелье. Венгерский защитник жаловался на головокружение.

"Во время одного из спаррингов в зимнем тренировочном лагере в Испании у меня закружилась голова, но я не придал этому особого значения. Я не разговаривал с медперсоналом в время игры. После того, как мы вернулись в отель, я сел на кровать и мне вдруг стало плохо. В Марбелье мы пошли к специалисту, который сказал, что один из кристаллов в моем ухе отодвинулся, вызывая головокружение", - цитирует Кадара Nemzeti Sport.

Тамаш Кадар ФК Динамо Киев

Тем не менее, прописанные медикаменты и процедуры венгерскому защитнику не помогли. В итоге на помощь футболисту пришли врачи в Украине.

"Я пошел к другому специалисту в Киеве, который сказал, что вирус поразил мою центральную нервную систему. Мне приписали другое лечение и рекомендовали пройти его в клинике на протяжении недели. Однако для меня это было слишком медленно", - рвался в бой Кадар.

Напомним, что венгерский защитник вернулся на поле и вышел в основе киевского дерби против "Арсенала-Киев". "Динамо" обыграло своего соперника со счетом 4:0, а Денис Гармаш оформил дубль в поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы против "Челси" киевское "Динамо" понесло серьезную кадровую потерю в атаке. Первый поединок двух команд в Лондоне завершился разгромной победой подопечных Маурисио Сарри 3:0.

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