Вацко разместил фото с Ракицким и спровоцировал пожар в комментариях

Знаменитый украинский комментатор Виктор Вацко обменялся футболками с экс-футболистом "Шахтера" Ярославом Ракицким.

Совместный снимок журналист опубликовал у себя в Instagram, спросив у подписчиков, является ли уход Ярослава из сборной Украины, потерей для команды.

Этот вопрос вызвал настоящий пожар в комментариях.

"Потеря??? Первая шутка для будущего стендап выступления, Виктор", "Это потеря для всего цивилизованного мира", "Потеря всей жизни", "Мы такой потери не переживем", - стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский журналист Алексей Андронов высказался о том, что сборная Украины не нуждается в Ракицком.

Позже Ярослав рассказал, почему завершил карьеру в сборной Украины. Кроме того, за уехавшего в Россию футболиста вступился Коноплянка.