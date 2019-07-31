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"Варианты есть": Хачериди раздумывает о переходе в российский клуб

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Известный украинский защитник Евгений Хачериди опроверг информацию о своем переходе в московский ЦСКА.

Личный тренер футболиста Андрей Качан опубликовал видео, в котором назвал сообщения о скандальном трансфере "уткой".

"Друзья, всем привет! Мы тут с Жекой передаем привет сайту football.ua. Как видите, мы не в Москве и Жека никуда не летит. Поэтому проверяйте информацию, прежде чем ее публиковать", - сказал Качан в сторис своего Instagram.

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Сам Хачериди также прокомментировал разговоры о новом клубе.

"Если поступит предложение о переходе в российский клуб, даже не знаю, готов ли рассмотреть его. Варианты продолжения карьеры есть, но предложения не из России", - цитирует Хачериди championat.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ сообщали том, что Хачереди переходит в российский ЦСКА и якобы уже согласовал сделку с "армейцами". В самом клубе дали опровержение этому.

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Персона
Евгений Хачериди
Тег
ЦСКА Москва
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