"Валенсия" заинтересовалась Зозулей, вызвав недовольство у болельщиков команды
Украинский нападающий Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии", и это не понравилось болельщикам команды.
Испанский журналист Сальва Фольгадо опубликовал список футболистов, которые могут усилить клуб. В летнее межсезонье левантийцы лишились многих ключевых игроков.
Увидев имя Зозули в этом перечне игроков, фанаты "Валенсии" назвали его нацистом и написали, что не будут смотреть матчи команды в случае его подписания.
"Если Зозуля перейдет в "Валенсию", то я не буду смотреть ее матчи, пока этот нацист не уйдет из команды", "Зозуля? Должно быть это шутка. Давайте станем чертовым мемом", "Хулиган Зозуля может дорого обойтись "Валенсии"".
Напомним, что в минувшем сезоне украинский нападающий выступал за "Альбасете", но команде пока не удалось договориться о продлении контракта с самым ценным игроком клуба.
Как сообщал OBOZREVATEL,
В феврале 2017-го Зозуля перешел в "Райо Вальекано".
Местные ультрас призвали футболиста сборной Украины убираться, назвав его нацистом.
В результате серьезной травли Зозуля вынужден был вернуться в свой бывший клуб "Бетис".
Летом 2017 года на правах свободного агента Зозуля перешел в "Альбасете", где постепенно стал одним из лидеров команды.
15 декабря 2019 года матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете" был прерван после первого тайма из-за агрессии ультрас хозяев в адрес Зозули.
На следующий день испанская Ла Лига выступила с официальным заявлением касательно инцидента.
В МИД Украины оперативно отреагировали на скандал вокруг украинского форварда, призвав официальные власти Испании и руководство местной футбольной федерации должным образом отреагировать на инцидент.
Вечером 16 декабря Роман выступил с мощным ответом в адрес фанатов-мадридцев.
Позже Роман назвал истинную причину скандала в Испании, упомянув Донбасс.
Зозуля поблагодарил соотечественников за поддержку, заявив что гордится своим украинским гражданством.
7 февраля "Райо Вальекано" за этот инцидент получил штраф в 18 тысяч евро, а также частичное закрытие трибун на двух ближайших домашних матчах.