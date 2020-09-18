"Валенсия" заинтересовалась Зозулей, вызвав недовольство у болельщиков команды

Украинский нападающий Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии", и это не понравилось болельщикам команды.

Испанский журналист Сальва Фольгадо опубликовал список футболистов, которые могут усилить клуб. В летнее межсезонье левантийцы лишились многих ключевых игроков.

Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии" Twitter Radio Taronja

Увидев имя Зозули в этом перечне игроков, фанаты "Валенсии" назвали его нацистом и написали, что не будут смотреть матчи команды в случае его подписания.

"Если Зозуля перейдет в "Валенсию", то я не буду смотреть ее матчи, пока этот нацист не уйдет из команды", "Зозуля? Должно быть это шутка. Давайте станем чертовым мемом", "Хулиган Зозуля может дорого обойтись "Валенсии"".

Романа Зозулю назвали нацистом Twitter

Романа Зозулю назвали хулиганом Twitter

Переход Романа Зозули назвали шуткой Twitter

Напомним, что в минувшем сезоне украинский нападающий выступал за "Альбасете", но команде пока не удалось договориться о продлении контракта с самым ценным игроком клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL,