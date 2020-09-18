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"Валенсия" заинтересовалась Зозулей, вызвав недовольство у болельщиков команды

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
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''Валенсия'' внесла Романа Зозулю в список трансферных целей

Украинский нападающий Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии", и это не понравилось болельщикам команды.

Испанский журналист Сальва Фольгадо опубликовал список футболистов, которые могут усилить клуб. В летнее межсезонье левантийцы лишились многих ключевых игроков.

Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии"

Увидев имя Зозули в этом перечне игроков, фанаты "Валенсии" назвали его нацистом и написали, что не будут смотреть матчи команды в случае его подписания.

"Если Зозуля перейдет в "Валенсию", то я не буду смотреть ее матчи, пока этот нацист не уйдет из команды", "Зозуля? Должно быть это шутка. Давайте станем чертовым мемом", "Хулиган Зозуля может дорого обойтись "Валенсии"".

Романа Зозулю назвали нацистом
Романа Зозулю назвали хулиганом
Переход Романа Зозули назвали шуткой

Напомним, что в минувшем сезоне украинский нападающий выступал за "Альбасете", но команде пока не удалось договориться о продлении контракта с самым ценным игроком клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL,

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