"Валенсия" заинтересовалась Зозулей, вызвав недовольство у болельщиков команды

Украинский нападающий Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии", и это не понравилось болельщикам команды.

Испанский журналист Сальва Фольгадо опубликовал список футболистов, которые могут усилить клуб. В летнее межсезонье левантийцы лишились многих ключевых игроков.

Увидев имя Зозули в этом перечне игроков, фанаты "Валенсии" назвали его нацистом и написали, что не будут смотреть матчи команды в случае его подписания.

"Если Зозуля перейдет в "Валенсию", то я не буду смотреть ее матчи, пока этот нацист не уйдет из команды", "Зозуля? Должно быть это шутка. Давайте станем чертовым мемом", "Хулиган Зозуля может дорого обойтись "Валенсии"".

Напомним, что в минувшем сезоне украинский нападающий выступал за "Альбасете", но команде пока не удалось договориться о продлении контракта с самым ценным игроком клуба.

Как сообщал OBOZREVATEL,