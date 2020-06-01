"Валенсия" раскритиковала тренера "Аталанты", приехавшего больным на матч ЛЧ

"Валенсия" раскритиковала наставника "Аталанты", за которую выступает украинец Руслан Малиновский, Джан Пьеро Гасперини, который приехал больным на выездной матч Лиги чемпионов в Испанию.

"Приняв во внимание интервью наставника "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, которые появились в итальянской прессе, ФК "Валенсия" выражает свое удивление, поскольку тренер соперников понимал, что испытывает симптомы коронавируса за день и в день матча 1/8 финала Лиги чемпионов на нашем стадионе, но не предпринял никаких мер, рискнув жизнями многих людей", – написано на официальном сайте команды.

Джан Пьеро Гасперини

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Аталантой" состоялся в Испании при пустых трибунах и закончился яркой победой итальянцев со счетом 4:3. В своем последнем интервью Гасперини признался, что ужасно чувствовал себя после приезда в Испанию, но не сдавал тест на коронавирус. Позже тест на наличие COVID-19 у тренера показал положительный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый матч Лиги чемпионов между "Аталантой" и "Валенсией" назвали главной причиной вспышки коронавируса.