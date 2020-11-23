"Валенсия" ради трансфера Коноплянки готова продать футболиста сборной России

Испанская "Валенсия" намерена избавиться от левого вингера команды россиянина Дениса Черышева, чтобы освободить место для украинца Евгения Коноплянки.

По данным портала fichajes.net, "летучие мыши" готовы рассмотреть предложение по 30-летнему футболисту сборной России. При этом сам Черышев хочет вернуться в Россию и завершить карьеру в московском "Динамо".

Представители полузащитника уже начали переговоры с руководством "бело-синих". В свою очередь "Валенсия" согласна отпустить россиянина за незначительную сумму отступных. В случае успешного оформления сделки испанцы намерены выкупить у донецкого "Шахтера" контракт Евгения Коноплянки, который также выступает на позиции левого атакующего полузащитника.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ заявили о желании Евгения Коноплянки покинуть "Шахтер", где он не получает достаточно игровой практики.