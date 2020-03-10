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11 марта • обновлено в 00:57
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Лейпциг - Тоттенхэм: видеообзор матча Лиги чемпионов

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Немецкий "Лейпциг" в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл английский "Тоттенхэм". Поединок на "Ред Булл Арене" завершился со счетом 3:0.

Судьба встречи была решена в первом тайме, когда немцы забили три безответных мяча. Несмотря на то, что один был отменен из-за офсайда, на общем результате это не сказалось.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть видеообзор этой встречи.

"РБ Лейпциг" Германия – "Тоттенхэм" Англия 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 10 Забитцер, 2:0 – 21 Забитцер, 3:0 – 87 Форсберг.

РБ Лейпциг – Гулачи, Мукиеле (Адамс, 56), Хальстенберг, Клостерманн, Анхелиньо, Лаймер, Забитцер (Форсберг, 87), Нкунку (Айдара, 59), Упамекано, Шик, Вернер.

Тоттенхэм – Льорис, Орье (Фэган-Уолкотт, 90), Алдервейрелд, Танганга, Алли, Уинкс, Лукас Моура, Сессеньон, Ламела, Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Дайер.

Предупреждения: Сессеньон (34), Уинкс (45), Лаймер (50), Танганга (68), Алли (70), Забитцер (71).

Первый матч – 1:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке 19 февраля "Лейпциг" в гостях сенсационно одолел "Тоттенхэм" со счетом 1:0.

Напомним, что в четверг 12 марта свой матч в Лиге Европы проведет донецкий "Шахтер". По решению УЕФА игра пройдет без зрителей и прессы. Также отменены все пресс-конференции.

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Читайте все новости по теме "Лига чемпионов" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Германия Лейпциг
Тег
Тоттенхэм Хотспур
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