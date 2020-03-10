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11 марта • обновлено в 00:57
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Валенсия – Аталанта: видеообзор матча Лиги чемпионов

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Испанская "Валенсия" в родных стенах дала настоящий бой итальянской "Аталанте", но вылетела из Лиги чемпионов.

Встреча 1/8 финала на стадионе "Месталья" прошел без зрителей после экстренного решения УЕФА и завершилась со счетом 3:4.

"Валенсия" Испания – "Аталанта" Италия 3:4 (1:2, 2:2)

Голы: 0:1 – 3, пенальти Иличич, 1:1 – 21 Гамейро, 1:2 – 43, пенальти Иличич, 2:2 – 51 Гамейро, 3:2 – 67 Ферран Торрес, 3:3 – 71 Иличич, 3:4 – 82 Иличич.

Валенсия – Силлессен, Васс, Диакаби (Гедеш, 46), Гайя, Кондогбиа, Коклен (Черышев, 74), Солер, Парехо, Ферран Торрес, Родриго (Флоренци, 79), Гамейро.

Аталанта – Спортьелло, Хатебур, Паломино, Кальдара, Госенс, Гомес (Малиновский, 78), де Рон (Сапата, 45), Иличич, Фройлер, Пашалич (Тамез, 83), Гимшити.

Предупреждения: Коклен (33), Диакаби (42), Кондогбиа (58), Васс (64), Фройлер (85).

Первый матч – 1:4.

Напомним, что в первом поединке 19 февраля "Аталанта" дома разгромила "Валенсию".

Итальянский обидчик "Шахтера" порадовал своих болельщиков, забив четыре мяча испанскому гранду.

Напомним, что "горняки" свой матч Лиги Европы проведут в четверг, 12 марта. По решению УЕФА игра пройдет без зрителей и прессы. Также отменены все пресс-конференции.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Лига чемпионов
Место
Испания Валенсия
Теги
ФК Валенсия ФК Аталанта
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