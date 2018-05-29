"Вафельное полотенце": новая форма "Реала" вызвала критику в сети

Компания Adidas представила новые комплекты формы "Реала" на сезон-2018/19. Домашние футболки – традиционного белого цвета с черной окантовкой на рукавах. Полоски на плечах и логотип спонсора – черного цвета. Этот прием уже использовался ранее – например, в 2002-м Зидан в похожей форме забивал победный гол "Байеру" в финале Лиги чемпионов.

Real Madrid

Из заметных новшеств – воротник с застегивающейся пуговицей, на которой выгравирована эмблема клуба.

Real Madrid

Real Madrid

Дизайн гостевой формы "Реала" заметно креативнее. У темной тонированной основы – уникальный двухцветный синий полосатый узор в стиле Tech Onix. Клубный логотип не содержит ярких цветов и тоже сделан в стиле Tech Onix. Вместо воротника здесь V-образный вырез.

Real Madrid

Но больше всего на новых формах "Реала" выделяется новый шрифт.

Real Madrid

Real Madrid

Вратарский комплект мадридцев – синего цвета. Есть вариант и с черным свитером вратаря, по дизайну схожим с выездной формой полевых игроков.

Real Madrid

Фанаты не оценили новый стиль, отметив схожесть с вафельными полотенцами.

Real Madrid

Real Madrid

Напомним, что "Реал" в Киеве выиграл Лигу чемпионов.