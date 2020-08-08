В женском футболе повторили легендарный гол Робина ван Перси на ЧМ-2014

Максим Иншаков Футбол 22:48, 8.08.2020 Обновлено: 22:49, 8.08.2020

Нападающая американской команды "Портленд Торнс" Линдси Хоран забила роскошный гол "рыбкой" в матче Кубка вызова Национальной женской футбольной лиги против "Вашингтон Спирит" (1:1)

На 69-й минуте встречи 26-летняя футболистка откликнулась на навес со штрафного удара и головой переправила мяч под перекладину, как под копирку повторив легендарный гол Робина ван Перси.

Голландец таким образом попал в ворота Испании на чемпионате мира-2014 в Бразилии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее футболист "Милана" забил фантастический гол со штрафного, повторив шедевр ЧМ-2018. Турецкий футболист "Милана" Хакан Чалханоглу отметился феноменальным ударом в матче 36-го тура чемпионата Италии в Серии А.

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