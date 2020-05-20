В "Зените" хотят избавиться от Тимощука

Максим Богданов Футбол 23:38, 20.05.2020 Обновлено: 00:30, 21.05.2020

Легендарный экс-футболист сборной Украины, работающий с 2017 года тренером в российском "Зените" Анатолий Тимощук, может покинуть питерский клуб после этого сезона, сообщает Metaratings.ru.

Анатолий Тимощук
ФК Зенит

Главный тренер команды Сергей Семак не хочет, чтобы 41-летний специалист оставался в его тренерском штабе. Источник сообщает, что сам клуб доволен работой Тимощука.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что Анатолию Тимощуку карьеру в сборной перечеркнула поездка в Россию.

Отметим, что бывшая жена Анатолия Тимощука Надежда Навроцкая обвинила экс-игрока "Шахтера" и "Зенита" в отсутствии позиции относительно войны между Украиной и Россией.

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