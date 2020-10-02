В "Заре" прокомментировали результаты жеребьевки Лиги Европы

Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы, которая состоялась в пятницу, 2 октября, в швейцарском Ньоне.

В интервью телеканалам "Футбол" он поделился мнением, что луганский клуб имеет неплохие шансы на выход из группы. Несмотря на это, гендиректор "Зари" не стал оценивать силу команд, которые станут соперниками луганчан.

"Соперники довольно таки сильного уровня. Группа досталась нам хорошая. Думаю, что нам вполне по силам из нее выйти. Я не хочу комментировать силу команд, потому что об этом больше знает главный тренер Виктор Скрипник", – заявил Оганов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в своем квартете Лиги Европы "Заря" сыграет с "Брагой", "Лестером" и АЕКом. Также стал известен состав всех групп второго по силе еврокубка.