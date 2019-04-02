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Самый необычный пенальти года забит в ЮАР - видеофакт

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В матче юношеских команд московского "Спартака" и "Орландо Пайретс" на турнире Future Champions в ЮАР был забит самый необычный пенальти года.

Вратарь "Орландо" Блейк Франзен отбил удар игрока "Спартака" Влада Шитова. Мяч от ноги улетел вверх, а голкипер отошел от ворот, празднуя успех. Через несколько секунд кожаная сфера опустилась на поле и отскочила прямо в ворота.

Однако этот гол не принес "Спартаку" победу. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а серия пенальти — со счетом 7:8 в пользу "Орландо Пайретс".

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский футболист забил самый необычный пенальти года. А не так давно паранормальный пенальти из дворового футбола стал хитом в интернете.

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Место
ЮАР
Тег
Спартак Москва
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