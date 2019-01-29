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В "Вест Хэме" рассказали о возвращении Ярмоленко

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Главный тренер лондонского "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал ситуацию с восстановлением украинца Андрея Ярмоленко после ужасной травмы в матче Премьер-лиги Англии в октябре прошлого года.

По мнению чилийского специалиста, лидер национальной сборной вернется в команду АПЛ не раньше, чем через месяц.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

West Ham

Новости
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"Вест Хэм" по-прежнему остается без игроков, которые восстанавливаются – это Мануэль Ланцини, а также близкие к возвращению Уинстон Рид, Фабиан Бальбуэна, Карлос Санчес, Джек Уилшир и Андрей Ярмоленко. Мануэль может вернуться в строй через три или четыре недели, а по поводу других точных прогнозов пока нет. Думаю, они смогут сыграть не раньше, чем через месяц или полтора", - цитирует Пеллегрини официальный сайт лондонского клуба.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко

Как сообщал OBOZREVATEL, полузащитник сборной Украины и английского "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко получил тяжелую травму в матче против "Тоттенхема" и выбыл на 6 месяцев. У 28-летнего футболиста сборной Украины диагностировали разрыв ахилла.

Шотландский игрок клуба Роберт Снодграсс дал украинцу ряд советов, как побыстрее вернуться в строй.

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Тема
Чемпионат Англии
Персона
Андрей Ярмоленко
Место
АнглияЛондон
Тег
ФК Вест Хэм
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