В Узбекистане решающий футбольный матч закончился массовым побоищем. Видео

Михаил Морозов Футбол 17:45, 1.12.2020 Обновлено: 17:45, 1.12.2020

Матч последнего тура второго по силе футбольного дивизиона Узбекистана между "Нефтчи" и "Тураном" закончился массовой дракой после финального свистка.

Вторая команда одержала минимальную победу со счетом 1:0 и обогнала хозяев в турнирной таблице на одно очко, забронировав себе путевку в Суперлигу. Футболисты "Нефтчи" не смогли сдержать эмоций после поражения и напали на судью. Позже к ним подключились болельщики, которые в большом количестве выбежали на поле.

На одном из роликов видно, как один из игроков "Нефтчи" бьет арбитра ногой в грудь. Для урегулирования конфликта в ситуацию пришлось вмешаться представителям правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч мини-футбольного турнира в Харькове закончился дракой, в ходе которой один из участников ударил соперника головой в стиле легендарного Зинедина Зидана.

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