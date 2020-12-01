В Узбекистане решающий футбольный матч закончился массовым побоищем. Видео

Матч последнего тура второго по силе футбольного дивизиона Узбекистана между "Нефтчи" и "Тураном" закончился массовой дракой после финального свистка.

Вторая команда одержала минимальную победу со счетом 1:0 и обогнала хозяев в турнирной таблице на одно очко, забронировав себе путевку в Суперлигу. Футболисты "Нефтчи" не смогли сдержать эмоций после поражения и напали на судью. Позже к ним подключились болельщики, которые в большом количестве выбежали на поле.

На одном из роликов видно, как один из игроков "Нефтчи" бьет арбитра ногой в грудь. Для урегулирования конфликта в ситуацию пришлось вмешаться представителям правоохранительных органов.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч мини-футбольного турнира в Харькове закончился дракой, в ходе которой один из участников ударил соперника головой в стиле легендарного Зинедина Зидана.