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11 октября • обновлено в 17:18
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В Уругвае вратарь забил гол ударом через все поле: опубликовано невероятное видео

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В одном из матчей чемпионата Уругвая по футболу был забит невероятный гол. Голкипер команды "Серро Ларго" открыл счет в игре с "Серро Монтевидео" фантастическим ударом почти от своих ворот.

Вашингтон Агуэрре (справа) забил супергол

Вашингтон Агуэрре (справа) забил супергол

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Вратарь по имени Вашингтон Агуэрре исполнил стандартное положение вблизи своей штрафной. Мяч перелетел через все поле, один раз ударился о газон в штрафной площади соперника и влетел в ворота очумевшего от такого развития событий голкипера "Серро Монтевидео".

Поединок завершился победой команды "Серро Ларго" со счетом 2:0. "Серро Ларго" после пяти туров чемпионата идет на шестом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в чемпионате Таиланда был забит космический гол "сиамскими близнецами" - видео голевого шедевра взорвало соцсети.

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Место
Уругвай
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Федик Петро
Федик Петро
Де відео?
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Soul Alex
Soul Alex
Федик Петро, опубликовано, но не здесь))
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