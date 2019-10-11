В Уругвае вратарь забил гол ударом через все поле: опубликовано невероятное видео

В одном из матчей чемпионата Уругвая по футболу был забит невероятный гол. Голкипер команды "Серро Ларго" открыл счет в игре с "Серро Монтевидео" фантастическим ударом почти от своих ворот.

Вашингтон Агуэрре (справа) забил супергол ELPAIS.COM.UY

Вратарь по имени Вашингтон Агуэрре исполнил стандартное положение вблизи своей штрафной. Мяч перелетел через все поле, один раз ударился о газон в штрафной площади соперника и влетел в ворота очумевшего от такого развития событий голкипера "Серро Монтевидео".

Поединок завершился победой команды "Серро Ларго" со счетом 2:0. "Серро Ларго" после пяти туров чемпионата идет на шестом месте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в чемпионате Таиланда был забит космический гол "сиамскими близнецами" - видео голевого шедевра взорвало соцсети.

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