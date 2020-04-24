УПЛ сообщила о важном решении

Александр Чеканов Футбол 21:20, 24.04.2020

Дирекция Украинской футбольной Премьер-лиги (УПЛ) приняла решение перенести выборы нового президента из-за пандемии коронавируса.

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Об этом говорится в сообщении официального сайта элитного дивизиона. "По результатам обсуждения вопроса о выборах президента Украинской Премьер-Лиги Дирекция УПЛ, основываясь на постановлении Кабинета министров Украины о продлении карантина до 11 мая, приняла решение перенести выборы главы Лиги с 27 апреля на 25 мая. Место проведения – Дом футбола (время начала заседания – в 12:30)", – отмечается в тексте решения.

Премьер-лига Украины
УПЛ

Отметим, что последние два года УПЛ руководит Томас Гримм. На сегодня единственным кандидатом на его пост зарегистрировался Александр Шевченко. Он является бывшим вице-президентом футбольного клуба "Рух", а ныне возглавляет Федерацию футбола Львовской области.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ) Андрей Павелко рассказал о возобновлении сезона.

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