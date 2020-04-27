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27 апреля • обновлено в 18:24
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В УПЛ разработали план возобновления чемпионата: названа дата

2.1т
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Украинская Премьер-лига (УПЛ) отправит клубам-участникам чемпионата план по возобновлению сезона 2019/20. Матчи УПЛ могут снова стартовать в начале июня.

"На сегодня у нас следующий план. Есть разработанный проект календаря возобновления чемпионата Украины. Этот план-календарь будет разослан всем клубам Favbet Лиги, он обязательно будет согласовываться с УАФ, и совместно с Ассоциацией мы согласуем план выхода клубов украинской Премьер-лиги из карантина", – заявил исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий изданию Sportarena.

Украинская Премьер-лига может возобновиться в начале июня

Украинская Премьер-лига может возобновиться в начале июня

LB.ua

Он отметил, что в календарь будет заложено время на подготовку команд к возобновлению сезона, а сами матчи чемпионата могут быть доиграны приблизительно за семь недель. Дикий уточнил, что разработанный план предусматривает выход из карантина 12 мая. Если правительство примет решение о его продлении, то в календарь придется вносить коррективы.

"Мы зависим от решения нашего правительства. Если нам позволят выйти, как и было озвучено, 12 мая, то будет хорошо. Если нет – то тогда будут внесены коррективы, которые также будут обсуждены с клубами. Проект календаря предусматривает конкретные даты – мы планируем начинать в начале июня", – подытожил Дикий.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Андрей Павелко сделал официальное заявление о возобновлении сезона 2019/20.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Темы
Коронавирус Премьер-лига Украины
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
предлагаю не входить на этот ресурс с 20.00 сегодня 27.04 до 28.04. д0 20.00,за удаляемые коменты.
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