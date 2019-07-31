Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

В УПЛ произошло историческое событие

2.1т Читать материал на украинском

Главный тренер клуба УПЛ "Колос" (Коваливка) Руслан Костышин стал первым в истории украинской Премьер-лиги тренером, получившим желтую карточку.

В концовке матча 1-го тура УПЛ между "Колосом" и "Мариуполем" (2:1) наставник хозяев Костышин получил от арбитра "горчичник" за излишнюю эмоциональность.

Руслан Костышин

Руслан Костышин

ФК "Колос"

Новости
1-й тур Премьер-лиги: результаты, расписание и видео голов

Отметим, что наказание тренеров желтыми карточками - нововведение в футболе. Согласно новым правилам, наставников теперь могут дисквалифицировать на следующий матч в случае перебора предупреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историческое событие произошло в чемпионате Бразилии, где был наказан "помощник Месси".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel