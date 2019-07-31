В УПЛ произошло историческое событие

Главный тренер клуба УПЛ "Колос" (Коваливка) Руслан Костышин стал первым в истории украинской Премьер-лиги тренером, получившим желтую карточку.

В концовке матча 1-го тура УПЛ между "Колосом" и "Мариуполем" (2:1) наставник хозяев Костышин получил от арбитра "горчичник" за излишнюю эмоциональность.

Руслан Костышин ФК "Колос"

Отметим, что наказание тренеров желтыми карточками - нововведение в футболе. Согласно новым правилам, наставников теперь могут дисквалифицировать на следующий матч в случае перебора предупреждений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее историческое событие произошло в чемпионате Бразилии, где был наказан "помощник Месси".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!