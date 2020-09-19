В УПЛ произошла первая тренерская отставка в сезоне

После того, как в 3-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Днепр-1" уступил "Мариуполю" (1:2), главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко вместе со всем тренерским штабом подал в отставку.

47-летний специалист руководил клубом с 2017 года. Под его руководством команда вышла из Второй лиги в УПЛ. В текущем сезоне "Днепр-1" занимает 11-е место, набрав в трех играх одно очко.

"Не тот старт, который мы хотели и что-то идет не так. Поэтому время уходить и перевернуть страницу, как бы обидно и горько это не звучало. Очень много времени провел в этом клубе, большее 20 лет, пришло время что-то изменить. Мы с тренерским штабом уходим в отставку. Я хотел бы поблагодарить всех и болельщиков и руководству клуба, ребятам, которые все это время были рядом. Сейчас время кораблю сменить капитана. Я уверен, что у этой команды большое будущее. У нас отличная команда, пусть последнее время не все получалось", - заявил Михайленко на пресс-конференции.

Михайленко был игроком "Днепра" с 1992 по 1994 год, с 2002 по 2006 год. Работал тренером "Днепра" с 2009 по 2017 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михайленко наотрез отказался от идеи работать в России. Как отметил знаменитый футболист, его бы не смогли убедить на переезд даже хорошим финансовым предложением.