В УПЛ приняли резонансное решение по формату чемпионата Украины

На заседании исполкома Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) приняли решение вернуть формат украинской Премьер-Лиги с участием 16 команд.

Увеличение количества клубов-участников УПЛ до 16 планируется с сезона с сезона-2021/2022.

"Важным и положительным решением исполкома стало возвращение к формату УПЛ с участием 16 клубов, который заработает с сезона 2021/2022. Этот сезон обещает стать переломным для украинского футбола. В этот период:

– планируем провести трансформацию молодежных команд;

– планируем покрыть технологией VAR все матчи чемпионата Украины и искоренить договорные встречи", – написал Павелко на странице в Facebook.

В УПЛ утвердили увеличение участников чемпионата ФК "Динамо"

Следует отметить, что в следующем сезоне в УПЛ (2020/2021) количество участников УПЛ увеличится с 12-ти до 14 клубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по матчу "Шахтера" в Премьер-лиге приняли громкое решение.

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