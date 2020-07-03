В украинском клубе зафиксирована вспышка коронавируса: матч Первой лиги перенесен

В запорожском "Металлурге" была зафиксирована вспышка коронавируса, в связи с которой выездной матч команды против "Руха", запланированный на субботу, 4 июля, был перенесен на неопределенный срок.

"ПЦР-тестирование, проведенное накануне выезда команды во Львов, показало наличие коронавирусной инфекции у семерых футболистов. Поэтому матч 22-го тура Первой лиги против "Руха" был перенесен. По возвращению домой все игроки и персонал пройдут повторное углубленное тестирование на наличие COVID-19", – написано на официальном сайте "Металлурга".

Отметим, что запорожский клуб успел сыграть два матча Первой лиги после возобновления сезона – против "Агробизнеса" и "Металлиста-1925". После 21 тура команда занимает предпоследнее место в таблице с 11 очками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный тренер перволиговой "Волыни" Андрей Тлумак рассказал об очень плохом самочувствии после заражения коронавирусом.