В украинском клубе темнокожий форвард за успешный матч получил полбанана и подзатыльники

Максим Иншаков Футбол 19:23, 5.08.2020 Обновлено: 19:24, 5.08.2020

Танзанийский форвард футбольного клуба "Ингулец" из пгт. Петрово, Кировоградской области Йохана Мкомола получил своеобразную награду от одноклубников за успешный матч в Первой лиги чемпионата Украины против кременчугского "Кремня" (3:0).

20-летний легионер принял участие во всех голах, оформив дубль и сделав голевую передачу, и получил за это половину банана и подзатыльники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отстраненный от футбола президент клуба Первой лиги спровоцировал драку после матча. Олег Собуцкий, которого пожизненно отстранили от футбола за избиение арбитра Юрия Иванова после матча его команды, попал в новый скандал.

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