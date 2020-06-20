В украинском футбольном клубе вспышка коронавируса

Максим Богданов Футбол 09:36, 20.06.2020 Обновлено: 10:41, 20.06.2020

По результатам проведенного ПЦР-тестирование у двух защитников, полузащитника и одного работника "Руха" обнаружили COVID-19.

Еще несколько футболистов "желто-черных" - под подозрением,

"Рух" сразу же сообщил об этом медико-спортивный комитет Украинской Ассоциации футбола, а также проинформировал Профессиональную футбольную лигу. ФК "Рух" обратился в УАФ и ПФЛ с просьбой перенести матч 20-го тура Первой лиги "Рух" - "Агробизнес" на более поздний срок", - говорится в сообщении на официальном сайте клуба из Винников.

Сейчас команда находится на самоизоляции. В ближайшее время футболисты, тренерский штаб, персонал клуба пройдут повторное ПЦР-тестирование на наличие COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Рух" в первых матчах после карантина провел два товарищеских поединка с "Шахтером" и "Динамо". Встреча с киевлянами сенсационно завершилась вничью, а матч с "горняками" был проигран.

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