Игрок закарпатского "Миная", имя которого остается неизвестным, стал первым в украинском футболе, кто сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт команды, эту информацию подтвердил медицинский штаб клуба. Сейчас футболист находится в изоляции и получает помощь врачей. В связи с этим руководство "Миная" приняло решение проверить всех игроков и работников команды на наличие вируса COVID-19 и пообещало в скором времени поделиться результатами обследования.

В украинском футболе зафиксирован первый случай коронавируса Ведомости

Закарпатский клуб выступает в Первой лиге Украины. До приостановки сезона "Минай" вел ожесточенную борьбу за выход в Премьер-лигу. После 19 сыгранных туров команда набрала 37 очков, что позволяет ей находиться на четвертом месте в таблице, отставая от третьего "Ингульца" лишь по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали план завершения сезона 2019/20 в украинской Премьер-лиге, назвав даты первого и последнего матчей.