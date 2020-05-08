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8 мая • обновлено в 17:56
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В украинском футболе зафиксирован первый случай коронавируса

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Игрок закарпатского "Миная", имя которого остается неизвестным, стал первым в украинском футболе, кто сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает официальный сайт команды, эту информацию подтвердил медицинский штаб клуба. Сейчас футболист находится в изоляции и получает помощь врачей. В связи с этим руководство "Миная" приняло решение проверить всех игроков и работников команды на наличие вируса COVID-19 и пообещало в скором времени поделиться результатами обследования.

В украинском футболе зафиксирован первый случай коронавируса

В украинском футболе зафиксирован первый случай коронавируса

Ведомости

Закарпатский клуб выступает в Первой лиге Украины. До приостановки сезона "Минай" вел ожесточенную борьбу за выход в Премьер-лигу. После 19 сыгранных туров команда набрала 37 очков, что позволяет ей находиться на четвертом месте в таблице, отставая от третьего "Ингульца" лишь по дополнительным показателям.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ опубликовали план завершения сезона 2019/20 в украинской Премьер-лиге, назвав даты первого и последнего матчей.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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