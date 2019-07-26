В украинском футболе принято революционное решение: все подробности

Телеканалы "Футбол 1/2" достигли соглашения с украинской Премьер-лигой и получили эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ в течение следующих трех сезонов.

Об этом сообщает footballua.tv. Отмечается, что, таким образом, решением большинства данные телеканалы получили статус официального телетранслятора матчей чемпионата Украины.

Ранее в СМИ сообщалось, что УПЛ готовится к судебным разборкам с клубами, которые высказались против введения единого телепула. Это, в частности, "Динамо", "Заря", СК "Днепр-1" и "Десна", которые договорились о трансляции своих домашних игр на каналах медиахолдинга "1+1".

Новый розыгрыш УПЛ начнется 28 июля — "Ворскла" дома примет "Зарю". В этот же день в Одессе будет разыгран Суперкубок Украины — "Шахтер" сыграет против "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял жесткое решение против призера УПЛ.

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