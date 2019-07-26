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В украинском футболе принято революционное решение: все подробности

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Телеканалы "Футбол 1/2" достигли соглашения с украинской Премьер-лигой и получили эксклюзивные права на трансляцию всех матчей УПЛ в течение следующих трех сезонов.

Об этом сообщает footballua.tv. Отмечается, что, таким образом, решением большинства данные телеканалы получили статус официального телетранслятора матчей чемпионата Украины.

Ранее в СМИ сообщалось, что УПЛ готовится к судебным разборкам с клубами, которые высказались против введения единого телепула. Это, в частности, "Динамо", "Заря", СК "Днепр-1" и "Десна", которые договорились о трансляции своих домашних игр на каналах медиахолдинга "1+1".

В украинском футболе принято революционное решение: все подробности

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Новый розыгрыш УПЛ начнется 28 июля — "Ворскла" дома примет "Зарю". В этот же день в Одессе будет разыгран Суперкубок Украины — "Шахтер" сыграет против "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял жесткое решение против призера УПЛ.

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Тема
Премьер-лига Украины
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
"Революционное решение" - квадратным мячом играть будут?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Стратусов Додж, Как в раиссии - мячок для хоккея на ледянном покрытии.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Я не понимаю, в УПЛ сидят люди, которые думают о популяризации и развитии футбола или только о своих карманах. Почему не отдали предпочтение эфирным каналам, которые доступны каждому болельщику?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Evlanov Sergey, на любому смарті додаток "футбол" і 21грн на тиждень. Без паніки!
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