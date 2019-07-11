В украинском футболе принято громкое решение: что произошло

Исполком Украинской ассоциации футбола (бывшей ФФУ) принял решение о расширении Премьер-лиги. По итогам заседания комитет утвердил такой формат высшего дивизиона:

- сезон 2019/20 — 12 клубов;

- сезон 2020/21 — 14 клубов;

- сезон 2021/22 — 16 клубов.

УПЛ расширят до 14 клубов, а затем — до 16-ти

"Украинской Премьер-лиге, Профессиональной футбольной лиге и Ассоциации любительского футбола Украины необходимо учесть данное решение при подготовке регламента соревнований на следующие сезоны", — говорится на официальном сайте УАФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, команда из села стала участником УПЛ в сезоне-2019/20.

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