В Украине вообще нет креативных футболистов – экс-скаут "Шахтера"

Бывший скаут донецкого "Шахтера" Ян Стрейер, который был назначен техническим директором нидерландского "Твенте", заявил, что в Украине нет креативных футболистов.

"Мне нравятся креативные игроки. Я считаю бразильцев отличными футболистами, африканцы тоже хорошо играют. А в Украине вообще нет креативных футболистов, поэтому местные клубы покупают их за границей. Я бы долго думал, прежде чем приглашать игрока из Украины", – цитирует слова Стрейера издание Twente Fans.

Ян Стрейер Voetbal International

В 2010 году Стрейер помог "Шахтеру" подписать бразильцев Дугласа Косту и Алекса Тейшейру за 14 миллионов евро. Первый был продан в "Баварию" за 30 миллионов евро, а второй – в Китай за 50 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенегальский агент Ибрагим Сонко, который ранее играл в английской Премьер-лиге и сборной страны, назвал украинского футболиста, который может стать новым Андреем Шевченко.

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