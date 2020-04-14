Знаменитый в прошлом футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев похвалил президента России Владимира Путина за развитие спорта в стране-соседке.

Александр Алиев и Владимир Путин

"Что мне нравится в Путине — так это то, что в России есть спорт. Развиты все виды. А в Украине этого нет. Был футбол, и то его убили и загубили", - цитирует Алиева sport24.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алиев сравнил уровни жизни в России и Украине. Кроме того, Александр считает, что Владимиру Зеленскому непросто приходится на посту президента Украины, но он сможет изменить ситуацию к лучшему.

Также Алиев заявил, что для него крымчане были и останутся украинцами, а сама территория принадлежит Украине.

У нас в Telegram ты узнаешь первым, когда Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира!