В Уганде футболисты до смерти избили партнера по команде

Футболист из округа Ламво, Северная Уганда, Черчилл Овачи умер после драки с одноклубниками.

Как сообщает издание DailyMonitor, в матче между двумя местными командами 22-летний центральный защитник допустил ошибку, которая привела к пропущенному голу. На него тут же набросились партнеры и начали избивать, пока их не разняли другие участники поединка.

После окончания матча Овачи решил отомстить одному из одноклубников и столкнул его с велосипеда, после чего драка вспыхнула с новой силой. В какой-то момент Черчилл потерял сознание и был в экстренном порядке доставлен в больницу. Через несколько часов врачи констатировали его смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ОМОН во время матча избил дубинками бразильских футболистов и залил их газом.