В Уганде 10 юных футболистов погибли во время матча

Десять футболистов погибли в Уганде во время матча юношеских команд.

Трагедия произошла в четверг, 27 августа, пишет ladbible.com. 14 юных игроков в возрасте от 9 до 16 лет проводили матч в формате 7 на 7, когда началась гроза.

Дети решили переждать непогоду под соломенной крышей строения, которое находилось рядом с футбольным полем. В дом попала молния, в результате чего мгновенно погибли девять человек, а еще один ребенок скончался в машине скорой помощи.

Еще трое детей все еще находятся в больнице, где проходят лечение. Местные власти обвинили в трагедии инженеров, которые не установили на здание громоотводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России юный вратарь едва не погиб от удара молнии во время матча.