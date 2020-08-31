В Уганде 10 юных футболистов погибли во время матча

Александр Чеканов Футбол 15:59, 31.08.2020 Обновлено: 16:07, 31.08.2020

Десять футболистов погибли в Уганде во время матча юношеских команд.

Трагедия произошла в четверг, 27 августа, пишет ladbible.com. 14 юных игроков в возрасте от 9 до 16 лет проводили матч в формате 7 на 7, когда началась гроза.

Дети решили переждать непогоду под соломенной крышей строения, которое находилось рядом с футбольным полем. В дом попала молния, в результате чего мгновенно погибли девять человек, а еще один ребенок скончался в машине скорой помощи.

Еще трое детей все еще находятся в больнице, где проходят лечение. Местные власти обвинили в трагедии инженеров, которые не установили на здание громоотводы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России юный вратарь едва не погиб от удара молнии во время матча.

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