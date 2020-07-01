В УЕФА прокомментировали угрозу срыва матчей ЛЧ из-за коронавируса в Португалии

Президент УЕФА Александер Чеферин заверил, что проведение решающих матчей Лиги чемпионов не окажется под угрозой в случае новых вспышек коронавируса.

"Финал восьми" самого престижного европейского клубного турнира должен состояться в августе в Лиссабоне, но жители северных окресностей португальской столицы были вынуждены снова уйти на карантин из-за новой вспышки COVID-19.

"Я хотел бы поблагодарить премьер-министра Португалии Антонио Косту за его преданность проекту и тесное сотрудничество с местной федерацией футбола для успешного проведения турнира в стране. Я уверен, что мы сможем закончить сезон на мажорной ноте. Нам не нужен план Б", – цитирует слова Чеферина издание Daily Mail.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял официальное решение по Лиге чемпионов 2019/20, решающие матчи которой пройдут 12-23 августа.