Руководство УЕФА придумало новый план по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы на протяжении трех недель в августе.

Как сообщает издание Express, для реализации этого сценария национальные чемпионаты должны возобновиться в середине июня. Сейчас в организации прикладывают максимальные усилия, чтобы помочь странам завершить внутренние первенства, а потом в сжатые сроки доиграть еврокубки.

Лига чемпионов и Лига Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи еврокубков могут пройти при пустых трибунах, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

"Мы внимательно следим за развитием этой ужасной ситуации во всем мире, и особенно в Европе. Лучше все же сыграть матчи при пустых трибунах и показать их по телевизору. Это поможет улучшить настроения людей", – сказал Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА задумались об изменении формата проведения Евро-2020, которое должно пройти летом 2021 года.