В УЕФА хотят доиграть Лигу чемпионов и Лигу Европы за три недели в августе

Михаил Морозов Футбол 12:20, 13.04.2020 Обновлено: 12:58, 13.04.2020

Руководство УЕФА придумало новый план по доигровке Лиги чемпионов и Лиги Европы на протяжении трех недель в августе.

Как сообщает издание Express, для реализации этого сценария национальные чемпионаты должны возобновиться в середине июня. Сейчас в организации прикладывают максимальные усилия, чтобы помочь странам завершить внутренние первенства, а потом в сжатые сроки доиграть еврокубки.

Лига чемпионов и Лига Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что матчи еврокубков могут пройти при пустых трибунах, если ситуация с коронавирусом не улучшится.

"Мы внимательно следим за развитием этой ужасной ситуации во всем мире, и особенно в Европе. Лучше все же сыграть матчи при пустых трибунах и показать их по телевизору. Это поможет улучшить настроения людей", – сказал Чеферин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в УЕФА задумались об изменении формата проведения Евро-2020, которое должно пройти летом 2021 года.

Комментировать
Спорт Футбол

Смотрите также

Перепутали: у Шмыгаля оскандалились с пасхальным приветствием

Не пустили в собор: на Буковине женщина устроила скандал. Видео 18+

На Ривненщине поджигатели сухостоя уничтожили половину монастыря. Жуткие фото

На складах Госрезерва нашлись противогазы для лошадей из СССР: что это такое. Фото

"Украина может вернуть не только Крым и Донбасс!" Турчинов напророчил России судьбу СССР