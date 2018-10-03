В учебники футбола! "Барселоне" удалась шедевральная атака в Лиге чемпионов - видеофакт

Каталонская "Барселона" организовала фантастическую по красоте атаку в поединке 2-го тура Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Комбинацию в социальных сетях уже успели окрестить идеальной для учебников футбола.

Леонель Месси

На 56-й минуте Месси отдал пас на фланг, где подключился Альба. Тот сделал прострел назад в штрафную площадь, Коутиньо и Суарес по очереди пропустили мяч, который упал четко на ногу аргентинцу и Лео ювелирным ударом от штанги забил третий гол в матче.

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Тоттенхэм Англия – Барселона Испания 2:4 Голы: 0:1 – 2 Коутиньо, 0:2 – 28 Ракитич, 1:2 – 52 Кейн, 1:3 – 56 Месси, 2:3 – 66 Ламела, 2:4 – 90 Месси. Тоттенхэм – Льорис, Триппьер, Санчес, Дэвис, Алдервейрелд, Лукас Моура, Ваньяма (Дайер, 57), Ламела (Льоренте, 79), Уинкс, Кейн, Сон Хын Мин (Сиссоко, 66).

Барселона – тер Штеген, Нелсон Семеду, Лангле, Альба, Пике, Ракитич, Артур (Видаль, 87), Бускетс (Вермален, 90), Коутиньо (Рафинья, 83), Суарес, Месси. Предупреждения: Алдервейрелд (14), Ваньяма (41), Ламела (43), Артур (59), Бускетс (71), Кейн (74), Дайер (90).

Напомним, что на 2-й минуте Коутиньо смог забить эффектный гол после дикого ляпа голкипера сборной Франции и лондонского "Тоттенхэма" Уго Льориса.