В УАФ рассказали, когда стоит ждать решения CAS по матчу Швейцария – Украина

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Олег Протасов рассказал, что нашу апелляцию касательно технического поражения в матче Лиги наций против Швейцарии, скорее всего, рассмотрят в Спортивном арбитражном суде Лозанны (CAS) уже в 2021 году.

В комментарии изданию Meta-Ratings он объяснил это грядущими новогодними праздниками. Первый вице-президент УАФ считает, что этот вопрос может быть разрешен через несколько месяцев.

"Да, впереди новогодние праздники, поэтому ожидать решение по нашему вопросу в этом году уже вряд ли стоит. Это не быстрый процесс. Когда могут рассмотреть? Этим вопросом занимаются наши юристы. Думаю, придется подождать где-то пару месяцев", – заявил Протасов.

Отмечается, что кроме штатных юристов УАФ наняла для работы по этому делу лучших специалистов в сфере спортивного права из Испании и Швейцарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч последнего тура Лиги наций нашей сборной был отменен после того, как врач кантона Люцерн отправил всю украинскую делегацию на карантин.

Несмотря на это, после прилета в Киев все футболисты и персонал команды сдали отрицательные тесты на коронавирус. Через некоторое время УЕФА принял решение засчитать нам техническое поражение за матч со Швейцарией, в результате чего наша сборная вылетела из элиты Лиги наций. Украина официально подала апелляцию в CAS по этому делу.