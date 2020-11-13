В УАФ отреагировали на слухи о назначении Реброва в сборную Украины после Евро-2020

Украинская ассоциация футбола (УАФ) опровергла информацию о том, что наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров возглавит нашу национальную сборную после Евро-2020.

На своей странице в Facebook УАФ назвала ее фейком. В организации предположили, что создатели подобных слухов хотят навредить отношениям украинского специалиста с венгерским клубом и внести нервозность в стане нашей команды перед решающими встречами Лиги наций.

"Сегодня (13 ноября – Ред.) появилась информация о якобы заключении предварительного контракта о назначении Сергея Реброва главным тренером сборной Украины с 1 июля 2021-го на три года. Официально заявляем, что эта информация - полная ерунда. Или, если хотите - банальный фейк! Какую цель преследуют его авторы - можно только догадываться. Возможно, его создатели задались целью испортить отношения Сергея Реброва с руководством "Ференцвароша" накануне поединков Лиги чемпионов и вместе с тем внести нервозность в подготовку национальной сборной Украины к решающим матчам Лиги наций УЕФА", – ответили в УАФ.

В УАФ опровергли информацию о назначении Реброва на пост тренера сборной Украины Facebook УАФ

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года Андрей Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины на 2,5 года по системе 1+1,5. Позже наставник национальной команды объяснил "непонятную" ситуацию с этим соглашением.

Он руководит нашей сборной с лета 2016 года после провального чемпионата Европы. С момента его прихода на этот пост Украина провела 39 матчей под руководством Шевченко, одержав 21 победу при 9 поражениях.