В УАФ приняли официальное решение по отмененному матчу "Шахтера" в УПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ (Украинской ассоциации футбола) присудил техническое поражение "Ингульцу" (0:3) за поединок 13-го тура украинской Премьер-лиги против "Шахтера", который должен был состояться 13 декабря.

Как сообщается на официальном сайте Украинской ассоциации футбола, решение КДК объясняется тем, что дебютант УПЛ не создал необходимых условий для проведения матча. Кроме того, "Ингулец" должен выплатить "обязательный денежный взнос" в размере 50 тысяч грн.

Напомним, что на домашней арене команды не работал подогрев, а газон стадиона не был защищен от осадков, из-за чего поле обледенело и стало непригодным для игры.

Техническая победа позволила "Шахтеру" вплотную приблизиться к лидирующему в таблице "Динамо" по итогам первой части сезона. "Горняки" в 13 поединках набрали 29 очков (8 побед и 5 ничьих), а киевляне – 30 пунктов (9 побед, 3 ничьи и 1 поражение).

"Ингулец" остался на 10-м месте в УПЛ с 11 баллами. За первый круг дебютанты чемпионата выиграли 1 матч и еще 8 закончили вничью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поединке с двумя удалениями определился последний четвертьфиналист Кубка Украины по футболу.