В УАФ оценили работу арбитров матча "Динамо" – "Колос". Документ

Комитет арбитров УАФ сделал анализ действий главного арбитра матча "Динамо" – "Колос" Сергея Бойко и арбитра VAR Евгения Арановского, указав, что все четыре пенальти были назначены правильно.

В анализе отметили две ошибки, которые были исправлены после просмотра повтора в VAR, сообщает football.ua.

Бойко неверно указал на "точку" после падения Вербича на 76-й минуте, однако принял правильное решение после видеоповтора.

Вторую ошибку арбитр допустил, позволив продолжить игру после падения Де Пены, но после просмотра повтора поставил пенальти, что по мнению Комитета арбитров УАФ, является верным решением.

Анализ ключевых моментов арбитражу матча Динамо - Колос / football.ua

Анализ ключевых моментов арбитражу матча Динамо - Колос / football.ua

Анализ ключевых моментов арбитражу матча Динамо - Колос / football.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 27-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге "Динамо" - "Колос" завершился со счетом 2:1, при этом арбитр поставил четыре пенальти и отменил пятое.

После игры наставник "Колоса" Руслан Костышин заявил, что на поле творился беспредел.