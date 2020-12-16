В УАФ открыли дело на 9 украинских футболистов, сыгравших за сборную "ДНР"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Дом футбола

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело на девятерых украинских футболистов за то, что они сыграли в составе сборной так называемой ДНР против "Республики Абхазия" в товарищеском матче 25 сентября.

В УАФ проведут проверку возможного нарушения кодекса в части причинения вреда имиджу украинскому футболу, говорится на официальном сайте Ассоциации.

Под подозрением оказались следующие игроки:

  • Станислав Гарненко (1987 г.р)

  • Евгений Федотов (1987)

  • Артем Пархоменко (2000)

  • Евгений Охмат (1987)

  • Савелию Томазов (1998)

  • Ярослав Махно (1993)

  • Андрей Лагоде (2002)

  • Артем Бессалов (1983)

  • Владислав Фролов (1988)

Самым известным из всего списка является 37-летний Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев", "Полтаву", "Кристалл" и "Черкасский Днепр".

УАФ предложила всем вышеперечисленным футболистам предоставить письменные объяснения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря во временно оккупированном Донецке местную команду назвали "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат так называемой "ДНР".