В УАФ открыли дело на 9 украинских футболистов, сыгравших за сборную "ДНР"

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) открыл дело на девятерых украинских футболистов за то, что они сыграли в составе сборной так называемой ДНР против "Республики Абхазия" в товарищеском матче 25 сентября.

В УАФ проведут проверку возможного нарушения кодекса в части причинения вреда имиджу украинскому футболу, говорится на официальном сайте Ассоциации.

Под подозрением оказались следующие игроки:

Станислав Гарненко (1987 г.р)

Евгений Федотов (1987)

Артем Пархоменко (2000)

Евгений Охмат (1987)

Савелию Томазов (1998)

Ярослав Махно (1993)

Андрей Лагоде (2002)

Артем Бессалов (1983)

Владислав Фролов (1988)

Самым известным из всего списка является 37-летний Бессалов, который ранее на профессиональном уровне играл за донецкий "Металлург", каменскую "Сталь", "Гелиос", черкасский "Днепр", "Николаев", "Полтаву", "Кристалл" и "Черкасский Днепр".

УАФ предложила всем вышеперечисленным футболистам предоставить письменные объяснения.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 декабря во временно оккупированном Донецке местную команду назвали "Шахтером" и заявили ее на зимний чемпионат так называемой "ДНР".