В УАФ назвали место проведения матча "Шахтер" – "Вольфсбург"

Вице-президент Украинской ассоциации футбола (бывшая ФФУ) Юрий Записоцкий заявил, что текущий план предусматривает проведение ответного матча 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и "Вольфсбургом" в Украине.

"По плану, который есть на сегодня, матч все-таки состоится в Украине, как это и должно быть. А четвертьфиналы и полуфиналы уже пройдут в один этап с регламентом дополнительного времени и послематчевых пенальти в стране, которая уже определена – Германия. Там есть ряд стадионов и городов, которые будут принимать мини-турнир в формате "финала восьми"", – рассказал Записоцкий в эфире программы "Великий футбол".

Напомним, что в первом матче 1/8 финала "Шахтер" одержал выездную победу над "Вольфсбургом" со счетом 2:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, УЕФА принял решение по доигровке Лиги Европы, назвав дату рестарта и формат проведения решающих матчей.