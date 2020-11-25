В УАФ назвали крайний срок принятия решения по матчу Швейцария – Украина

Вице-президент Украинской ассоциации футбола Юрий Записоцкий рассказал, что швейцарская и украинская стороны провели серьезную дискуссию о судьбе поединка последнего тура Лиги наций между странами.

В интервью телеканалам "Футбол 1/2/3" чиновник заявил, что глава апелляционного комитета пообещал, что решение по матчу будет получено до утра четверга, 26 ноября. Он отметил, что оно может быть обжаловано в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

"У нас была довольно глубокая дискуссия. Было полтора часа дебатов – это достаточно много. Все стороны были осведомлены. Была глубокая, юридическая дискуссия. Как пообещал сегодняшний глава апелляционного комитета, решение мы получим до завтрашнего утра. Решение может быть обжаловано в Лозанне", – рассказал Записоцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный врач кантона Люцерн поместил сборную Украины на карантин, в результате чего решающий поединок Лиги наций за место в элитном дивизионе был отменен. Позже он объяснил свое решение.

Менеджер нашей национальной команды Алексей Таргонский рассказал, как все происходило на самом деле, а главный тренер Андрей Шевченко выступил за переигровку матча.