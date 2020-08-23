В УАФ назвали катастрофой судейство в матче "Динамо"

Максим Иншаков Футбол 13:32, 23.08.2020 Обновлено: 13:44, 23.08.2020

Глава Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи раскритиковал судейство в матче первого тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге "Олимпик" - "Динамо"..

Специалист остался недоволен количеством дисциплинарных санкций по отношению к игрокам.

"У меня есть много что сказать по этому поединку. Почему? Потому, что нужно смотреть на все аспекты работы. Могу сказать одно: применение дисциплинарных санкций в матче "Олимпика" и "Динамо" – это катастрофа. Да, это не повлияло на результат, но мы смотрим на все и анализируем все. По моему мнению, в этом матче не хватает пяти желтых карточек", – сказал Лучано Лучи в комментарии для программы Футбол NEWS.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" со счетом 4:1 добыло победу над донецким "Олимпиком" в первой официальной встрече под руководством Мирчи Луческу.

Во время матча на трибуны столичного стадиона им. Лобановского прорвались ультрас "бело-синей" команды.

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