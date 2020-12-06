В Twitter сообщили, что Криштиану Роналду при смерти. Фотофакт

Один из самых популярных футбольных Twitter-аккаунтов Footballogue в ночь на 5 декабря сообщил о критическом состоянии португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Издание, которое никогда не публиковало "желтые" и непроверенные новости, и на аккаунт которого подписано 1,2 млн человек, сообщило, что футболист серьезно пострадал в автокатастрофе и находится "между жизнью и смертью в госпитале Турина".

Твит с информацией о тяжелом состоянии Роналду Twitter Footballogue

Новость просуществовала 10 минут, после чего была удалена, но вызвала бурный переполох среди фанатов.

На Footballogue подписано 1,2 млн человек Twitter Footballogue

Спустя некоторое время Footballogue разместил новый твит, в котором сообщил о хакерской атаке и извинился за недостоверные новости.

"Прошлой ночью мы стали жертвой взлома. Приносим извинения за фальшивые новости, размещенные с нашего аккаунта. Мы делаем все возможное, чтобы наказать виновных", – говорится в сообщении.

Твит с извинениями Twitter Footballogue

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 декабря Роналду принял участие в матче 5-го тура Лиги чемпионов против киевского "Динамо", забив 750-й гол в своей профессиональной карьере