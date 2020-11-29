В Турции пьяный пассажир напал в самолете на футбольную команду. Видео

Максим Иншаков Футбол 15:39, 29.11.2020 Обновлено: 15:57, 29.11.2020

Нетрезвый пассажир авиарейса Измир – Адана напал на футболистов "Козанспора", возвращавшихся с матча против "Аксисар Беледийеспора" из Бергамы, сообщает Sabah.

Перед посадкой в аэропорту Аданы пассажир, сидевший позади одного из менеджеров клуба, сделал тому замечание за снятую медицинскую маску.

Скандал быстро перерос в стычку, к которой подключились другие футболисты. Происходившее удалось заснять одному из очевидцев. На видео слышно женские крики "Хватит", а также видно, как бортпроводники пытаются разнять стороны.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Аданы, дебоширов задержала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина устроила скандал в самолете "Аэрофлота".

Титулованную российскую спортсменку перед взлетом в Москве попросили надеть маску, что вызвало бурный протест со стороны 44-летней Рагозиной.

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