В Турции пьяный пассажир напал в самолете на футбольную команду. Видео

Нетрезвый пассажир авиарейса Измир – Адана напал на футболистов "Козанспора", возвращавшихся с матча против "Аксисар Беледийеспора" из Бергамы, сообщает Sabah.

Перед посадкой в аэропорту Аданы пассажир, сидевший позади одного из менеджеров клуба, сделал тому замечание за снятую медицинскую маску.

Скандал быстро перерос в стычку, к которой подключились другие футболисты. Происходившее удалось заснять одному из очевидцев. На видео слышно женские крики "Хватит", а также видно, как бортпроводники пытаются разнять стороны.

После того, как самолет приземлился в аэропорту Аданы, дебоширов задержала полиция.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 ноября абсолютная чемпионка мира по боксу среди профессионалов Наталья Рагозина устроила скандал в самолете "Аэрофлота".

Титулованную российскую спортсменку перед взлетом в Москве попросили надеть маску, что вызвало бурный протест со стороны 44-летней Рагозиной.