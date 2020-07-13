В турецком клубе прокомментировали скандал с форвардом "Динамо"

Президент "Анкарагюджю" Фатих Мерт подтвердил информацию о том, что скандальный форвард "Динамо" Жерсон Родригес, который играет в Турции на правах аренды, находится вне состава после драки с партнером по команде.

"Жерсон является важным игроком для нас. Он плохо повел себя по отношению к вице-капитану команды. Сейчас он находится вне состава. Мы пытаемся найти выход из сложившейся ситуации. Надеюсь, что мы его найдем. В противном случае нам придется продолжать без него", – цитирует слова Мерта издание viralspor.com.

Напомним, что Родригес ударил вице-капитана "Анкарагюджю" Анте Кулушича по лицу, за что был исключен из заявки на матч против "Галатасарая". Без него команда одержала сенсационную победу со счетом 1:0, но осталась на последнем месте в Суперлиге.

Позже появилась информация о том, что клуб принял решение расторгнуть арендное соглашение с Жерсоном.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Родригеса оштрафовали за неспортивное поведение во время матча турецкой Суперлиги против "Трабзонспора".